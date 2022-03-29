Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (4)

MİNAREDEKİ GÜVENLİK KAMERASI İNCELENİYOR
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in dün gece kahvede oturup çay içtiği kişilerle bazı köylüleri, ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.
3'Ü BAŞINDAN VURULDU
Bu arada olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, oğlu Anıl Güner'in ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet Güner'in ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.
'1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM' DEMİŞ
Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.
Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.
Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-03-29 17:31:30
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