Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

4 KİŞİ GÖZALTINDA
Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Mehmet Güner, oğlu Mehmet, gelini Filiz ve torunu Anıl Güner'in evde silahla vurulmuş cesetlerinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2´sinin Elmalı köyünden, 2'sinin ise çevre köylerden olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorguları sürerken gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.
SOHBET ETTİĞİ ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINDI
Olay gecesi Anıl Güner´in, köy kahvesinde birlikte oturup sohbet ettiği arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu. Anıl Güner'in, köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi.
Anıl Güner'in daha önce de sosyal medya hesabından kiralamak için kiralık tarla aradığı yönünde paylaşımlar yaptığı ve yakınlarının uyarısı üzerine paylaşımını sildiği belirtildi.
SİLAH SESİ DUYMAMIŞLAR
Bu arada, olay üzerine büyük tedirginlik yaşayan Elmayı köyü halkı, 4 kişinin öldürüldüğü gece silah sesleri duymadıklarını anlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-03-30 16:50:05
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