Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)TÜRKİslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'ne ramazan ayının simgelerinden mahya asılmaya başlandı. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan 'İman En Büyük Nimettir' yazılı mahyanın ramazanın ilk 15 günü asılı kalacağı belirtildi.

Her yıl ramazan ayında, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi illerdeki büyük camilerde yaşatılan 'mahya' geleneği, bu yıl da sürdürülüyor. İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nde hazırlanan 'İman En Büyük Nimettir' yazılı mahya Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına işlenmeye başlandı. Edirne İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, ramazanın ilk 15 günü asılı kalacak mesajın çok önemli olduğunu söyledi.

'BU MAHYAYLA ZİHİNLERİMİZE DAHA İYİ İŞLENECEK'

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazan temasını 'Ramazan ve Doğruluk' olarak belirlediğini söyleyen Özsoy, "Bir ramazan geleneği olarak bu mahyalar, her sene önemli camilerimizde asılmakta. Bu sene de Selimiye Camimizde asılıyor. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın ramazan ayı ile ilgili teması 'Ramazan ve Doğruluk', inşallah bu ramazanda doğruluk konusu üzerinde çokça durmaya gayret edeceğiz. Selimiye'deki mahyada 'İman En Büyük Nimettir' teması işlenecek. Sahip olduğumuz imanın ve değerlerin nimet olduğunu biliyoruz ama bu mahyayla birlikte inşallah zihinlerimize daha da iyi işlenecektir" dedi.

'İBADET İÇİN AYRILAN YERDE CEMAATLE TERAVİH KILINACAK'

Bu yıl restorasyonda olan Selimiye Camisi'nde, ibadet için ayrılan alanda teravih namazının cemaatle kılınabileceğini belirten Özsoy, "İnşallah bu yıl ramazan ayında, Diyanet İşleri Başkanı'mız Prof. Doktor Ali Erbaş Hocamızın talimatları doğrultusunda, bu yıl hep birlikte tüm Türkiye'mizin bütün camilerinde ve Edirne'de aynı zamanda Selimiye Camimizde teravih namazları cemaatle birlikte eda edilecektir. Biz de Edirne İl Müftülüğü olarak tüm personelimizle birlikte bu noktadaki çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Biliyorsunuz; camimizin tamamı ibadete açık değil. Belli bir kısım şu an nasıl ibadete açık? Burası teravih için de aynı şekilde açık olacak ve cemaate hazır halde bulunacak. Burada yaklaşık 300 kişi aynı anda ibadet edebilecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-30 17:46:29



