Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (3)



ŞÜPHELİ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı çalışmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya yükseldi. İddiaya göre, Güner ailesinin evine altınları çalmak için giren şüpheliler, kendilerine engel olmaya çalışan aile fertlerini tek tek öldürdü. Henüz evdeki altınları alıp almadıkları öğrenilemeyen şüpheliler, kaçarken jandarmanın takibi sonucu Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin, cinayetlerin ardından üzerlerindeki kanları temizleyip, ellerini de yıkadıkları öğrenildi.

4 KİŞİ 10 MERMİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Şüphelilerin eve girdiklerinde kendilerine engel olmaya çalışan Anıl Güner ile boğuştukları belirlendi. Arbede sırasında yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vucuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içerisinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darp edip başından bir el ateş ederek öldürüp, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ

2022-03-30 18:21:48



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