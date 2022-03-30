Edirne’deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı Yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişi evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Olayın üzerine bölgeye gelen jandarma ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yakalandı. Çorlu ilçesinde yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.