Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen B.E. (25), tutuklandı.
MOTOSİKLETLE KAÇARKEN YAKALANDI
Tutuklanan B.E.´nin Tekirdağ´ın Hayrabolu ilçesinde motosikletle yakalandığı belirtildi. Yol kontrolleri sırasında üzerinde kanlı kıyafetinden şüphelenin B.E.´nin güvenlik güçlerine kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınıp Uzunköprü´ye getirilen B.E., ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, olay gecesi Elmalı köyünde olmadığını söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarından köyde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2022-03-31 01:00:04
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