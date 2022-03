Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen B.E. (25), tutuklandı.

MOTOSİKLETLE KAÇARKEN YAKALANDI

Tutuklanan B.E.´nin Tekirdağ´ın Hayrabolu ilçesinde motosikletle yakalandığı belirtildi. Yol kontrolleri sırasında üzerinde kanlı kıyafetinden şüphelenin B.E.´nin güvenlik güçlerine kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınıp Uzunköprü´ye getirilen B.E., ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, olay gecesi Elmalı köyünde olmadığını söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarından köyde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-03-31 01:00:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.