Katledilen ailenin torunu konuştu: "Camlar, duvarlar kana bulanmış"

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde katledilen ailenin yakını konuştu. Evde ölü bulunan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, “Duvarlarda, camlarda kan var ve evin her yeri dağılmış” dedi.

Geçtiğimiz gün Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklanırken evlerinde ölü bulunan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.



"Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum"

Tunçer evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, “Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl vurulduğunu söylendi. Sonra ben her şeyi gidince öğrendim. Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik. Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum” dedi.

