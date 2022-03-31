Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi (2)

EVDE ARBEDE İZLERİ
Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı köyünde, Güner ailesinden 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü evde jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Güvenlik şeridi çekilen müstakil evde, yaşanan arbedenin izleri ise hala duruyor. Evin giriş kapısının camlarının kırıldığı ve kan izlerinin bulunduğu görüldü.
DEDENİN KARTI İLE MAAŞI ÇEKİLMİŞ
Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, öldürülen dede Mehmet Güner'in emekli maaşını çektiği banka kartının üzerinde olmadığı tespit edildi. Olay gecesi alınan banka kartı ile işlem yapıldığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki banka şubesinden emekli maaşının çekildiği belirlendi. Ayrıca evdeki 30 bin liranın da çalındığı tespit edildi.
SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, KIRIKLARI DA VARMIŞ
Öte yandan dede Mehmet Güner'in elmacık kemiği ile kolunun kırık olduğu, otopsi raporunda yer aldı. 2 kurşunla öldürülen dede Güner'in saldırgan ile arbede yaşadığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-03-31 15:16:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.