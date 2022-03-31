Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz yabancı akademisyenler ile buluştu

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, yabancı uyruklu öğretim elemanları ile bir araya geldi.

Türkiye’de en fazla uluslararası öğrencisi olan Trakya Üniversitesi, bu defa yabancı uyruklu öğretim elemanlarını ağırladı. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Üniversite bünyesinde görev yapan yabancı uyruklu akademisyenlerle buluştu.

Üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarının çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, Trakya Üniversitesi bünyesinde 27 yabancı uyruklu akademisyeninin olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, uluslararasılaşma anlamında çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Trakya Üniversitesinin bu alanda yaptığı çalışmalara ve gelecek vizyonuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, uluslararası iş birlikleri ve iletişim ağlarını her geçen gün daha da geliştirdiklerini belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim ve araştırma amaçlı üniversiteye gelen uluslararası öğrenci sayısında her geçen yıl artış kaydedildiğini dile getiren Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısının da artması için gayret ettiklerini ifade etti.

Öğrenciler ile öğretim elamanlarının, üniversitenin uluslararasılaşma süreçlerine büyük katkılar sağladığını da aktaran Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, üniversitenin tüm mensuplarının oluşturduğu sinerji ile faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürdüklerini söyleyerek, yabancı öğretime elemanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın, kendilerine gösterdiği yakınlıktan duydukları memnuniyeti dile getiren yabancı uyruklu öğretim elemanları, Trakya Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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