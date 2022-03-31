Edirne'de buğday en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de buğday en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı

İHA

Edirne'de buğday en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:
“Buğday kilogram en düşük 5,171 TL, en yüksek 5,498 TL, Ayçiçeği kilogram en düşük 14,012 TL en yüksek 14,322 TL, Dana kilogram en düşük 37,90 TL en yüksek 53,55 TL, Düve kilogram en düşük 31,90 TL en yüksek 51,33 TL, İnek kilogram en düşük 23,10 TL en yüksek 40,43 TL, Koyun kilogram en düşük 25,50 TL en yüksek 28,35 TL, Kuzu kilogram en düşük 37,20 TL en yüksek 48,10 TL, Süt Kuzusu kilogram en düşük 41,95 TL en yüksek 47,55 TL, Toklu kilogram en düşük 9,00 TL en yüksek 35,00 TL”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu "Katil zanlısını eskiden okula götürüyordum ve böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdik”
YEREL HABERLER Edirne’de katliamı gerçekleştiren katil zanlısının ...
Prof. Dr. Uzun emekliliğe uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uzun emekliliğe uğurlandı
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz yabancı akademisyenler ile buluştu
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz yabancı ...
Ainos-Enez kazıları konferansı
YEREL HABERLER Ainos-Enez kazıları konferansı
Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi (2)
YEREL HABERLER Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ...
Rektör Tabakoğlu Kızılay Edirne Şubesi Genel Kuruluna katıldı
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu Kızılay Edirne Şubesi Genel Kuruluna ...
Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi
YEREL HABERLER Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ...
Katledilen ailenin torunu konuştu: "Camlar, duvarlar kana bulanmış"
YEREL HABERLER Katledilen ailenin torunu konuştu: "Camlar, duvarlar ...
Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4)
YEREL HABERLER Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla ...
4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER 4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 ...
Edirne’deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı Yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına ...
Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (3)
YEREL HABERLER Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla ...
Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
YEREL HABERLER Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası
Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla ...
Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla ...
SODAM’ın kurslarına katılan kadınlar, etkinliklerle sosyalleşiyor Edirne SODAM kursiyerleri, sinema etkinliğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER SODAM’ın kurslarına katılan kadınlar, etkinliklerle ...
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi Öldürülen Güner'i son gören vatandaş konuştu: "Dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu"
YEREL HABERLER Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları ...
Park halindeki aracı önüne katıp, bahçe duvarına çarptı
YEREL HABERLER Park halindeki aracı önüne katıp, bahçe duvarına ...
Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı (2)
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' ...
Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu KDV indirimlerinin sektöre hareketlilik getirmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre ...
4 kişinin vahşice öldürüldüğü aile katliamında şok detaylar: '1 milyon liralık altın yaptırdım' demiş Kesici aletle işkence yapmışlar
YEREL HABERLER 4 kişinin vahşice öldürüldüğü aile katliamında şok ...
Bakkal hırsızları aynı gün yakalanarak tutuklandı
YEREL HABERLER Bakkal hırsızları aynı gün yakalanarak tutuklandı
Akıl almaz olayda ‘Her suçlu suç mahalline geri döner’ sözü gerçek oldu
YEREL HABERLER Akıl almaz olayda ‘Her suçlu suç mahalline geri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.