Edirne'de buğday en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

“Buğday kilogram en düşük 5,171 TL, en yüksek 5,498 TL, Ayçiçeği kilogram en düşük 14,012 TL en yüksek 14,322 TL, Dana kilogram en düşük 37,90 TL en yüksek 53,55 TL, Düve kilogram en düşük 31,90 TL en yüksek 51,33 TL, İnek kilogram en düşük 23,10 TL en yüksek 40,43 TL, Koyun kilogram en düşük 25,50 TL en yüksek 28,35 TL, Kuzu kilogram en düşük 37,20 TL en yüksek 48,10 TL, Süt Kuzusu kilogram en düşük 41,95 TL en yüksek 47,55 TL, Toklu kilogram en düşük 9,00 TL en yüksek 35,00 TL”

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