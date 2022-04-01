Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı

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Edirne’de şiddetli fırtına nedeniyle çatıdan uçan parça pazar alışverişi yapan kadının üzerine düştü.



Edirne’de şiddetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ulus Pazarı’nın girişinde bulunan çatıdan bir parça alışverişi yapan kadının başına düştü. Kadının yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle pazaryerinde ağaçlar da devrildi.

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