Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-04-01 15:45:33



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