Edirne felaketi yaşıyor Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, vatandaşlar yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne felaketi yaşıyor Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, vatandaşlar yaralandı

İHA

Edirne felaketi yaşıyor Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, vatandaşlar yaralandı

Edirne’de etkili olan fırtına sebebiyle Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, 1 vatandaş yaralandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı uyarı’ bulunduğu Edirne’de beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Edirne’de bulunan bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi yolları kapattı.
Kuyumcu Bayırı Sokak'taki müstakil evin üzerine yan binanın çatısı düştü. Düşme sonucu müstakil evin çatısı çöktü. Evde bulunan 82 yaşındaki Zeliha Yolalmaz ve oğlu Ümit Yolalmaz evi altında kaldı. Ümit Yolalmaz kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı annesi Zeliha Yolalmaz ise itfaiye ve AFAD’ın yardımıyla kurtarıldı.
Ümit Yolalmaz rüzgar nedeniyle çatının birden uçtuğunu ve kendi evlerinin çatısının çöktüğü belirterek annesinin yaralandığını söyledi.
Hazime Yolalmaz ise bahçede çiçekleri düzeltirken çatının çöktüğünü ve eltisinin yaralandığını belirterek kanlar içinde hastaneye gittiği ifade etti.

Ağaç devrildi yol kapandı
Pazarkule Sınır Kapısına ulaşımın sağladığı Lozan Caddesinde ağaç devrildi. Devrilme sonucu yol ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri can kaybı yaşanmaması için ağaçlarla kaplı Lozan Caddesini trafiğe kapadı.
Ulus Pazarı pazarında da ağaç devrildi 1 kişi yaralandı
Şiddetli rüzgar nedeniyle Ulus Pazarı’nın girişinde bulunan çatıdan bir parça alışverişi yapan kadının başına düştü. Kadının yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle pazaryerinde ağaçlar da devrildi.
Rüzgar sebebiyle tentenin uçması sonucu bir kadının yaralandığını belirten Şeyda Bakan, “Teyze yoldan geçiyordu. Birden tente teyzenin üzerine düştü. Hemen müdahale ettik. Ambulans geldi. Orası hiç sağlık değil zaten yine düşebilir” dedi.
Pazarcı esnafı yoğun rüzgar olduğunu ve çatının kadının kafasına düşmesiyle talihsiz olay olduğunu vurgulayarak, “Sabahtan beri devam eden çok lodos var. Bizde malzemelerin çoğunu topladık. İleriden sert bir şekilde rüzgar geldi. Çatı kalktı birden ve kadının kafasına geldi. Hemen çatığı kenara aldık ve kadına müdahale edildi” ifadelerini kullandı.

“Ağcın kırık olduğunu ben gelen belediye personeline göstermiştim”
Pazar esnafı tezgahının orada bulunan ağacın kırık olduğunu belediye personeline gösterdiğini belirterek “Buradaki ağaç kırktı. Ben belediyeden gelen arkadaşlara gösterdim. Ağaç kırıldı bir yaşlı amca altında kaldı ben kurtardım. Şimdi hepsi buraya geldi” şeklinde konuştu.
Polis ekipleri çatı uçmaları ağaç devrilmeleri olan bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi alındı.
Öte yandan hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte rüzgarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları ...
Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı
YEREL HABERLER Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça ...
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu
YEREL HABERLER Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu
Edirne'de şiddetli fırtına: Dev ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli fırtına: Dev ağaçlar devrildi
CHP'den Ramazan skandalı Enez CHP İlçe Başkanı Avcu, sosyal medya hesabından, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı
YEREL HABERLER CHP'den Ramazan skandalı Enez CHP İlçe Başkanı Avcu, ...
İpsala'da 'Başarı tesadüf değildir' semineri
YEREL HABERLER İpsala'da 'Başarı tesadüf değildir' semineri
Müdür Alçalar'dan, gece kartallarına tebrik
YEREL HABERLER Müdür Alçalar'dan, gece kartallarına tebrik
Edirne’de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Edirne’de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı
Edirne'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı, anne ve ...
Edirne'de buğday en yüksek 5 lira 498 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday en yüksek 5 lira 498 kuruştan ...
Edirne’de katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu "Katil zanlısını eskiden okula götürüyordum ve böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdik”
YEREL HABERLER Edirne’de katliamı gerçekleştiren katil zanlısının ...
Prof. Dr. Uzun emekliliğe uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uzun emekliliğe uğurlandı
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz yabancı akademisyenler ile buluştu
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz yabancı ...
Ainos-Enez kazıları konferansı
YEREL HABERLER Ainos-Enez kazıları konferansı
Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi (2)
YEREL HABERLER Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ...
Rektör Tabakoğlu Kızılay Edirne Şubesi Genel Kuruluna katıldı
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu Kızılay Edirne Şubesi Genel Kuruluna ...
Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi
YEREL HABERLER Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ...
Katledilen ailenin torunu konuştu: "Camlar, duvarlar kana bulanmış"
YEREL HABERLER Katledilen ailenin torunu konuştu: "Camlar, duvarlar ...
Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (4)
YEREL HABERLER Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla ...
4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER 4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 ...
Edirne’deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı Yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına ...
Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (3)
YEREL HABERLER Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.