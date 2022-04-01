Oğlunu döven komşusunu bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde oğlunu darp ettiğini öne sürdüğü komşusu Havva Erözbek´i boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan Fatma Kocagöbek, tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Fatma Kocagöbek, oğlunu darp ettiğini iddia ettiği komşusu Havva Erözbek´in evine giderek, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kocagöbek, ekmek bıçağıyla Erözbek´i boynunun sol kısmından yaraladı. Erözbek, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Havva Erözbek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Fatma Kocagöbek ise polis ekiplerince evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Kocagöbek, çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-04-01 19:08:43



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