Restoran sahibi eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı



Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de restoran işletmecisi M.D., iddiaya göre kendisini darp etmeye çalışan eski çalışanı Y.Ç.'yi tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.Olay, gece yarısı trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerindeki alkollü bir restoranda meydana geldi. Y.Ç., eskiden garson olarak çalıştığı restorana arkadaşları ile birlikte gidip alkol aldı. Y.Ç., iddiaya göre bir süre sonra üst kattan inerek kasada oturan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen eski patronu M.D. ile tartıştı ve onu darp etmeye başladı. Ardından ikili arasında kavga başladı. M.D., kavga sırasında kasada bulunan tabancasını alıp Y.Ç.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden iki kurşun ile yaralanan Y.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultan 1´nci Murat Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedavi altına alındı.Polis gözaltına aldığı M.D. ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-04-02 05:49:38



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