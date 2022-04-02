Edirne’de alkolü mekanda 1 kişi silahla 2 bacağından vurularak yaralandı

Edirne’de alkollü mekan işleten kişinin, aralarında çıkan kavgada kendisini darp etmeye çalıştığını ve eski çalışanı olduğu ileri sürdürülen kişiyi 2 bacağından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Edirne’nin Saraçlar caddesinde bulunan alkolü bir işletmede meydana geldi. Daha önceden işletmede garson olarak çalıştığı belirtilen edilen Y. Ç. arkadaşlarıyla birlikte gece saatlerinde mekanda alkol aldı. İddiaya göre, restoran sahibi M.D. üst kattan indiğinde Y.Ç. ile karşılaştı. Y. Ç. ile restoran sahibi M.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine restoran sahibi M.D. darp edildiği esnada silahına silahına davranarak Y.Ç'yi 2 bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili M.D’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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