Tır şoförleri yetkililere seslendi: "Gümrüklerde çektiğimiz çileleri görün" Türkiye gümrüğünde 23 kilometrelik kuyruk

Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik kuyrukta bekleyen tır şoförleri, gümrüklerde çektikleri çilelerin görülmesi için yetkililere seslendi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sıraya giren tır şoförlerinin en büyük sorunlarının başında tuvalet olmaması geliyor. Bunun yanı sıra mültecilerin halat koparma, arabaların içine girme ve çadırları kesmesi de tır şoförlerini uykusuz bırakıyor.

23 kilometrelik kuyrukta sıraya giren tır şoförleri, bir yandan sıranın kendilerine gelmesini beklerken, öte yandan ise 24 saat uykusuz kabusa dönüşen mültecilere karşı araçlarının başında nöbet tutuyor. Gümrüklerde çektikleri çilelerin görülmesini istediklerini belirten sürücüler, ihtiyaçlarını karşılamak için de yetkililerden yardım bekliyor.



"Her taraf pislik içinde tuvalet bile yok"

22 kilometre iken tır kuyruğuna girdiğini söyleyen Hami Ozkay, Ramazan ayının da başlamasıyla birlikte aileden uzakta yollarda iftar açmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti. Her tarafın pislik içinde olduğunu ve tuvalet bile olmadığını aktaran Ozkay, "Romanya plakalı bir tırcı arkadaşımızın kasasında mülteci çıktı. Biz zaten böyle sıkıntılar çekiyoruz. Mültecilerden çok çekiyoruz. Brandaları yırtıyorlar, mühürleri kopartıyorlar. Hamzabeyli Sınır kapısında çok bekliyoruz" dedi.



"24 saat mülteci nöbetindeyiz"

Gümrüklerin çalışmaması nedeniyle sıra oluştuğunu söyleyen tır şoförü Üzeyir Yıldız, "Bu da yetmezmiş gibi araçlar sollama yapıyor. Tırcılar olarak iftarımızı dolaplarımızdaki malzemelerimizle kendi imkanlarımızla yapıyoruz. 24 saattir buradayız. Uyuyamıyoruz zaten, burada mülteci nöbetindeyiz. Halat koparmalar, arabalarımıza girmeler, çadırlarımızı kesmelerle karşı karşıyayız. Tüm arkadaşlarımız bunlarla mücadele ediyor. Her aşağı indiğimizde halatlarımızı, arabalarımızı, mühürlerimizi kontrol ediyoruz. Bizim ne çektiğimizi görmek istiyorlarsa bizimle birlikte 24 saat 1 nöbet tutsunlar ya da tek seferlik sıraya gelsinler. Böyle bir anlayış yok. Tuvalet yok bir şey yok. Çok zor durumdayız" dedi.



"20 saattir kuyrukta bekliyorum"

İstanbul'dan yükümü araca yükleyip 22 kilometrelik sıraya girdiğini söyleyen tır şoförü Furkan Yormaz, 20 saattir sırada beklediğini ve hala GTİ tır parkına bile giriş yapamadığını aktardı.



"Mülteci sorunları var tuvalet ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz"

Yaşadıkları en büyük sıkıntılardan birisinin mülteci sorunu diğerinin ise tuvalet olmadığı için ihtiyaçlarını giderememesi olduğunu aktaran Yormaz, "Yetkililerimiz bu sırayı görmüyor mu? Acaba hiç mi tır şoförü akrabaları yok. Bu adamlara biz saatlerce sırada bekliyoruz gidin bir ilgilenin demiyorlar mı? Hafta sonu herkes evinde keyfine bakıyor tırcı da yol kenarında sıra beklesin. Böyle olmaz. Gelip sorunun çözümü için görüşme yapsınlar. Bulgaristan mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor yetkililer sesimizi duyuyorsa gelip buraya bir baksınlar. Memurlara neden yavaş çalışıyor diye sormak yerine gelip bizimle konuşsunlar" ifadelerine yer verdi.



"Gümrüklerde çektiğimiz çilelerin görülmesini bekliyoruz"

Tır Şoförü Abdullah Güzel, "Kayseri'den mobilya yükledim. Fransa'ya gidiyorum. Şu gümrüklerde çektiğimiz çilelerin görülmesini bekliyoruz. Araştırma yapan kimseyi göremiyoruz. 24 saat uykusuz yollarda sıralarda geliyoruz. 9 saat çalışma hakkımız var. 9 saat burada sırada bekleyip üstüne 11 saat yatıp biz ne zaman yola gideceğiz. Ne zaman malı boşaltacağız. Amaç ihracatı engellemek mi anlayamadık. Bize bir destek olacak yetkili bekliyoruz" diye konuştu.

