Dışı okul içi fabrika Okul atölyesi fabrika gibi çalışıyor Okul değil, adeta bir fabrika Dışı okul, içi organize sanayi bölgesi Üreterek öğreniyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışı okul içi fabrika Okul atölyesi fabrika gibi çalışıyor Okul değil, adeta bir fabrika Dışı okul, içi organize sanayi bölgesi Üreterek öğreniyorlar

İHA

Dışı okul içi fabrika Okul atölyesi fabrika gibi çalışıyor Okul değil, adeta bir fabrika Dışı okul, içi organize sanayi bölgesi Üreterek öğreniyorlar

Edirne’de fabrika gibi çalışan okul atölyesi, ürettiği okul sıralarını Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde eTwinning ve AB projeleri ile Uzunköprü’yü ülke dışında temsil eden Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fabrika gibi çalışan üretim hamlesi ile de adından söz ettiriyor.
Okulun Metal Teknolojileri, ElektrikElektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve Kimya Teknolojileri bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle okul atölyelerinde ürettikleri ürünlerin satışını yaparak ekonomiye sağlamayı amaçlıyor.
Okulda aldıkları teorik eğitimin yanı sıra 2020 yılında faaliyete geçen Döner Sermaye İşletmeleriyle üretime başlayan öğrenciler, ürettikleri ürünler ile öğrendiklerini pratiğe dökerken satıştan elde edilen gelirden ise paylarını alıyor. Öğrenciler başta ortaokul ve liselerde kullanılmak üzere sıra ve öğretmen masası üretimi yaparken, dezenfektan standı, yüz siperliği, hareketli stantlar, masalar, banklar, kamelyalar ve piknik mobilyaları üreterek ekonomiye katlı sağlıyorlar.

Sıralar bakanlığın belirlediği okullara gidecek
Öğrenciler tarafından üretilen okul sıraları, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi tarafından belirlenen eğitim kurumlarına gönderilerek, Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gelir elde edilecek. Böylelikle bakanlık bütçesi iç kaynaklar içerisine aktarılarak, tasarruf edilmiş olacak.

"Hayata hazırlanıyoruz"
Okulda öğrendiklerini üretim hattında pratiğe dökerek tecrübe kazandıklarını ifade eden öğrenciler, “Öğretmenlerimizin bizleri teşvik etmesiyle başladığımız üretim ile mezuniyet öncesi tecrübe kazanarak iş hayatına hazırlanıyoruz. Bunun yanında, ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılması adına ekonomiye de katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Ülkemiz için bir şeyler yapmak bize gurur veriyor” ifadelerini kullandılar.

"Kalifiye elaman yetiştiriyoruz"
Metal İşleri Atölye Şefi Tolga Dikbasan, “29 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Bu süreçte verdiğimiz eğitimde, sanayi sektörüyle işbirliği çerçevesinde kalifiye işgücü yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimin yanı sıra atölyede daha verimli hale geliyorlar. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımıza sıralar üretmekteyiz. İlk etapta 2500 kapasiteli bir iş aldık, öğrencilerimiz ile bu iş yapmaktayız ve devamı gelecek” dedi

"Öğrencilerimize rehberlik ediyoruz"
Öğrencileri hayatın her alanına hazırlayarak onlara rehberlik ettiklerini ifade eden Metal Teknolojisi Alan Şefi Sadi Keremitçi, “Öğrenci sıra ve masası, öğretmen sıra ve sandalyesi üretiyoruz. Bu ürünler Milli Eğitim Bakanlığımızın ders araç ve gereçleri tedarikleri çerçeevsinde üretiliyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu işlerin karşılığında belirli bir ücret almaktadır. Ayrıca ülke ekonomisine katkı sağlayarak, üretmiş oldukları ürünler ile kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Farklı alanlarda da üretim yapacağız"
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mesut Kaya, “Meslek Lisesi, üretmek zorundadır. Öğrenciler okurken, aynı zamanda üreterek pratik kazanmalıdır, üretimin hazzını almalıdır. Bu amaçla üretime başladık. Okulumuzun 1999 yılında kapanan döner sermaye işletmesini pandemi döneminde yeniden açarak 2020 yılında üretime geçtik. Ürettiğimiz ürünleri Milli Eğitim Bakanlığımızın Ders Araçları Yapım Merkezi adına üretiyoruz. Ders Araçları Yapım Merkezi’nin uygun gördüğü eğitim kurumlarına ürettiğimiz ürünleri göndermekteyiz. Örneğin, Balıkesir’e bir parti sıra gönderdik. Elimizde hazır bulunan 2500 sıramız ise yerlerini, gidecekleri okulları beklemekte. Şu anda üretim hattımızda 4 öğretmenimiz ve 16 öğrencimiz çalışıyor. Buradan elde edilen gelirin, yüzde otuzu öğrencilerimize aktarılıyor. Okulumuzda üretime kesintisiz devam etmek istiyoruz. Çevremizden, vatandaşlarımızdan ve okullarımızdan gelecek talepler doğrultusunda farklı ürünler imal edeceğiz. Pandemi döneminde Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerimiz ile üç boyutlu yazıcıda yüz siperliği ürettik. Bu siperlikleri Uzunköprü ve Meriç ilçemizdeki hastanelere ve sağlık personelimize gönderdik. Çevremizden yaz aylarında kamelya, bahçe mobilyaları, bank, piknik masaları gibi talepler geliyor. Bugüne kadar elliye yakın kamelya, otuz kadar piknik masası ürettik. Uzunköprü Belediyesi ile görüşme halindeyiz. Şehrimizdeki çöp konteynerlerinin de üretimini yapmak istiyoruz. Pandemi döneminde ayaklı dezenfektan aparatı talebi aldık. Hatta Edirne bölgesinin neredeyse tamamına yetecek dezenfektan aparatı üreterek bu ihtiyaca cevap verdik. Kimya Bölümümüzde ise dezenfektan ve diğer temizlik malzemelerini üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de tır kuyruğunda iftar telaşı Tır şoförleri Ramazanın ilk iftarını sınırda açtı
YEREL HABERLER Edirne’de tır kuyruğunda iftar telaşı Tır şoförleri ...
Ramazan'ın ilk gününde en geç iftarı, Edirneliler yaptı
YEREL HABERLER Ramazan'ın ilk gününde en geç iftarı, Edirneliler ...
Tır şoförleri yetkililere seslendi: "Gümrüklerde çektiğimiz çileleri görün" Türkiye gümrüğünde 23 kilometrelik kuyruk
YEREL HABERLER Tır şoförleri yetkililere seslendi: "Gümrüklerde ...
Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı
Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
Edirne’de alkolü mekanda 1 kişi silahla 2 bacağından vurularak yaralandı
YEREL HABERLER Edirne’de alkolü mekanda 1 kişi silahla 2 bacağından ...
Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi ...
Restoran sahibi eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı
YEREL HABERLER Restoran sahibi eski çalışanını tabancayla vurarak ...
Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih ...
Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
YEREL HABERLER Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
2 bin kişiye istihdam sağlayacak oyuncak fabrikanın ofisi açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede Uzunköprü’de
YEREL HABERLER 2 bin kişiye istihdam sağlayacak oyuncak fabrikanın ...
Oğlunu döven komşusunu bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Oğlunu döven komşusunu bıçakla yaralayan kadın ...
Edirne’de "İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri" masaya yatırıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Türkiye’de geleceğin alanı Trakya”
YEREL HABERLER Edirne’de "İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm ...
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye'nin yüzde 1'ini ...
CHP'li başkanın içki masasında 'ramazan' söylemi tepki çekti, özür diledi
YEREL HABERLER CHP'li başkanın içki masasında 'ramazan' söylemi ...
Edirne felaketi yaşıyor Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, vatandaşlar yaralandı
YEREL HABERLER Edirne felaketi yaşıyor Çatılar uçtu, ağaçlar ...
Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları ...
Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı
YEREL HABERLER Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça ...
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu
YEREL HABERLER Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu
Edirne'de şiddetli fırtına: Dev ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli fırtına: Dev ağaçlar devrildi
CHP'den Ramazan skandalı Enez CHP İlçe Başkanı Avcu, sosyal medya hesabından, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı
YEREL HABERLER CHP'den Ramazan skandalı Enez CHP İlçe Başkanı Avcu, ...
İpsala'da 'Başarı tesadüf değildir' semineri
YEREL HABERLER İpsala'da 'Başarı tesadüf değildir' semineri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.