Bisikletçiler, 'Edirne Kırmızısı'nın tanıtımı için pedal çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletçiler, 'Edirne Kırmızısı'nın tanıtımı için pedal çevirdi

DHA

Bisikletçiler, 'Edirne Kırmızısı'nın tanıtımı için pedal çevirdi


Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de  bisikletseverler,  '2022 Edirne Yılı' etkinlikleri kapsamındaki etkinlikte, kent kimliğine kazınan 'Edirne Kırmızısı' rengini tüm ülkeye tanıtmak amacıyla,  bisikletlerini 'Edirne Kırmızısı'  balonlarla süsleyerek kentte tur attı.
Edirne'de Belediye Meclisi´nin aldığı kararla 2022´nin Edirne yılı ilan edilmesinin ardından etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Arda Bisiklet Derneği iş birliğiyle 'Edirne Kırmızısı Bisiklet Halk Sürüşü' düzenlendi.  Atatürk Anıtı önünde toplanan bisikletseverler, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı´nı okudu. Etkinliğe katılanlar Edirne Kırmızısı renkli 2022 Edirne Yılı, yazılı balonlarla süsledikleri bisikletleriyle Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'na pedal çevirdi. Etkinliğe katılanlar belediye bandosunun çaldığı şarkılarla doyasıya eğlendiler.
`EDİRNE KIRMIZISI´NI TÜRKİYE´YE DUYURMAK İSTİYORUZ´
Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan, Edirne Kırmızısı Bisiklet Halk Sürüşü etkinliğinin 2022 Edirne yılı dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, Edirne Kırmızısı rengini tüm Türkiye´ye tanıtmak istediklerini söyledi
'GİYERİM EDİRNE KIRMIZISI, BİSİKLET EN AVALISI´
Etkinliği organize eden dernek üyesi Şenel Tezcan da Edirne Kırmızısı´nın birleştirici sembolü altında bisikletseverleri birleştirmek için yola çıktıklarını belirterek, "Edirne, kırmızını giy, gel. `Giyerim Edirne Kırmızısı, Bisiklet En Avalısı´ diyerek belediyemizin, üniversitemizin ve Arda-Bis´in katkılarıyla ve sizlerin katılımıyla hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.
`AVRUPA´NIN GÖZÜ EDİRNE KIRMIZISI´NDAYDI´
Edirne Kırmızısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tezcan; "İlk kez 15´inci yüzyılda Edirnekari ustalarının kullanmaya başladığı Edirne Kırmızısı, çok zahmetli boya süreci içermesi ve sırrını çözene yüksek miktarlı ödüllerin verildiği bir renk olarak tarihte yerini almıştır. Uğruna casuslukların yapıldığı Edirne Kırmızısı, uluslararası literatürde Fransızca ismiyle `Rouge d'Adrinople´ olarak anılan, sanayi devrimiyle Avrupa´nın gözlerini üzerine çeken Edirne Kırmızısı, 1700´lü yıllarda casusluk faaliyetlerine de konu oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-04-03 13:43:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi
YEREL HABERLER Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla ...
Dışı okul içi fabrika Okul atölyesi fabrika gibi çalışıyor Okul değil, adeta bir fabrika Dışı okul, içi organize sanayi bölgesi Üreterek öğreniyorlar
YEREL HABERLER Dışı okul içi fabrika Okul atölyesi fabrika gibi ...
Edirne’de tır kuyruğunda iftar telaşı Tır şoförleri Ramazanın ilk iftarını sınırda açtı
YEREL HABERLER Edirne’de tır kuyruğunda iftar telaşı Tır şoförleri ...
Ramazan'ın ilk gününde en geç iftarı, Edirneliler yaptı
YEREL HABERLER Ramazan'ın ilk gününde en geç iftarı, Edirneliler ...
Tır şoförleri yetkililere seslendi: "Gümrüklerde çektiğimiz çileleri görün" Türkiye gümrüğünde 23 kilometrelik kuyruk
YEREL HABERLER Tır şoförleri yetkililere seslendi: "Gümrüklerde ...
Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı
Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
Edirne’de alkolü mekanda 1 kişi silahla 2 bacağından vurularak yaralandı
YEREL HABERLER Edirne’de alkolü mekanda 1 kişi silahla 2 bacağından ...
Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi ...
Restoran sahibi eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı
YEREL HABERLER Restoran sahibi eski çalışanını tabancayla vurarak ...
Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih ...
Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
YEREL HABERLER Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
2 bin kişiye istihdam sağlayacak oyuncak fabrikanın ofisi açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede Uzunköprü’de
YEREL HABERLER 2 bin kişiye istihdam sağlayacak oyuncak fabrikanın ...
Oğlunu döven komşusunu bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Oğlunu döven komşusunu bıçakla yaralayan kadın ...
Edirne’de "İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri" masaya yatırıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Türkiye’de geleceğin alanı Trakya”
YEREL HABERLER Edirne’de "İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm ...
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye'nin yüzde 1'ini ...
CHP'li başkanın içki masasında 'ramazan' söylemi tepki çekti, özür diledi
YEREL HABERLER CHP'li başkanın içki masasında 'ramazan' söylemi ...
Edirne felaketi yaşıyor Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, vatandaşlar yaralandı
YEREL HABERLER Edirne felaketi yaşıyor Çatılar uçtu, ağaçlar ...
Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları ...
Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça kadını yaraladı
YEREL HABERLER Gittiği pazarda felaketi yaşadı, çatıdan uçan parça ...
Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı
Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu
YEREL HABERLER Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu
Edirne'de şiddetli fırtına: Dev ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli fırtına: Dev ağaçlar devrildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.