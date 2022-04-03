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Edirne'de iftara dakikalar kala vatandaşlar ramazan pidesi almak için fırınlara koştu Edirne'de vatandaşlardan ramazan pidesine yoğun ilgi Ramazan pidesi, iftar ve sahur sofralarını süslüyor

İHA

Edirne'de iftara dakikalar kala vatandaşlar ramazan pidesi almak için fırınlara koştu Edirne'de vatandaşlardan ramazan pidesine yoğun ilgi Ramazan pidesi, iftar ve sahur sofralarını süslüyor

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan ramazan pidesini sıcak almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde yoğunluk oluşturdu.
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti haline gelen pideleri sıcak almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluştururken, kuyrukta beklemekten sıkılanlar ise fırından daha önce çıkmış olan ekmek ve pideleri tercih etti.
Bazı vatandaşlar iftarda pide yemeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar ise evlerine yakın fırınlardan yine aynı şekilde sahur sofralarında da pideyi tercih etti.
Geçtiğimiz yıl korona virüs salgın tedbirleri gereği kalabalıkların önlenmesi amacıyla iftardan en geç 1 saat öncesine kadar pide satışı yapılırken, bu yıl tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte vatandaşlar neredeyse son dakikaya kadar sıcak pide kuyruğunda bekledi.
Edirne’deki fırıncılar Ramazan’ın başlamasıyla birlikte pidelerini hazırladı. Vatandaşlar ise pide özlemi ile uzun kuyruklar oluşturdu.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nde 'İman en büyük nimettir' yazılı mahya gördüklerini belirten Mert Avcı, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.
Ramazan ile birlikte pide satışlarının da başladığını söyleyen fırıncı esnafı Hasan Güney "İnşallah herkes için hayırlı olsun. İşlerimiz hareketlendi pide satışlarımız hızlı gidiyor güzel bir ilgi var. İnşallah daha hızlı olur" dedi.
Ramazan’ın en güzel yiyeceklerinden birisinin pide olduğunu söyleyen vatandaşlardan Sami Yüksel ise, "Sıraya girdik ve sıcak pidemizi aldık. Her akşam da gelip alıyoruz. Türkiye’de ekmek çok güzel, ucuz ve lezzetli" dedi.
Fırınlarda, 300 gramlık pideler 6 liradan satışa sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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