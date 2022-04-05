Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı 

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü PKK şüphelisi, sınırda yakalanarak, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.K. ve S.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-04-05 15:31:10
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