Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi Meriç’te yakayı ele verdi

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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Meriç'te Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hudut Kartalları, Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriye yaptı. Yaptıkları devriye esnasında, Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi. Yakalanan Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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