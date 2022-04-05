Edirne’de kendisini bıçaklayan şahsı polis tampon yaparak kurtardı

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Edirne’de İzzet Arseven Kent Ormanı'nda kendisini göğsünden bıçaklayan kişiye ilk müdahaleyi polis yaptıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.



Edinilen bilgiye göre olay, Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri kenarında bulunan İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yaşandı.

Kendisini bıçakla yaralayan kişi İstanbul’da kalan abisini arayarak durumunu söyledi. Şahsın abisi de polisi arayarak kardeşinin kendisini yaraladığını ve olayın yaşandığı yeri ihbar etti. İhbar üzerine Kent Ormanı'na giden polis ekipleri geniş çaplı aramaları sonucunda şahsı kendisini bıçakla yaralamış halde buldu. 112 acil ekipleri olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi polis ekipleri yaparak şahsın hayatını kurtardı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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