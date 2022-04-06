Yunanistan´a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.
Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede kontrolde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'nin yapılan incelemelerinde FETÖ şüphelileri oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., O.T., T.D. ve A.D. tutuklandı, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-04-06 13:34:27
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