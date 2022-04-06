Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 5 kişiden 4’ü tutuklandı

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Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları, devriye esnasında durumundan şüphelenerek Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şahısların, nöbetçi mahkemedeki işlemleri tamamlandı. FETÖ şüphelisi Y.K., O.T., G.B., T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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