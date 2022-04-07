Asfalt şantiyesinden yayılan zifti temizleme çalışmaları sürüyor

Edirne'de Hasanağa Köyü Mevkii'ndeki asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ve kontrol altına alınan zift dolu bölgede başlatılan temizlik çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Bölgedeki onlarca dekar tarım arazisine yayılan ziftin temizlenmesi için başlatılan temizlik çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlar zarar görürken, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını hızlandıran ekipler, iş makineleri yardımıyla bölgede bulunan zifti kaldırma çalışmaları yapıyor.

Tarım arazilerinde ve dereye sıçrayan kısımda donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Dün Edirne'nin Hasanağa Köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmış ve kısa sürede tarım arazilerine yayılmıştı.

Olayın ardından bölgeye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, jandarma ekipleri sevk edildi. Gerekli tedbirler alınarak yayılımın önüne geçilmişti. Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlar zarar görürken, çevreye yayılan zift ise, şantiye yakınındaki dereye kadar karışmıştı. İş makineleriyle yapılan çalışma sonrası ziftin karıştığı derenin önüne toprak set çekilmesiyle ziftin daha fazla tarım arazisine yayılmadan kontrol altına alınması sağlanmıştı.

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