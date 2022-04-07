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Keşan´da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

DHA

Keşan´da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda satışa hazır 140,03 gram eroin ve 650,86 gram metamfetamin, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 895 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-04-07 12:11:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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