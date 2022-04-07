Keşan´da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

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Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda satışa hazır 140,03 gram eroin ve 650,86 gram metamfetamin, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 895 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-04-07 12:11:58



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