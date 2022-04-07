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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi'nde fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Trakya Üniversitesi'nde fotoğraf sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu küratörlüğünde hazırlanan fotoğraf sergisi, sanatseverlere kapılarını açtı.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin Fotoğraf dersi çerçevesinde eserlerinden oluşan 37 çalışma sergide yer aldı. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, küratörlüğünü yaptığı sergiyi sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Öğrencilerimizin yapmış oldukları bu çalışmanın konsepti portre, Cumhuriyet coşkusu, sıçrama ve fotoğraf ustalarının ikonlaşan görüntülerini yeniden yorumlamaktır. Öğrencilerimiz 37 çalışma üretti ve bu çalışmaları güzel bir sergiye çevirdik. Aldıkları eğitimle kendilerini daha da geliştireceklerine inanıyorum. Birinci dönem finali ile ikinci dönem finalini yan yana koyup kendilerini değerlendirdiklerinde fotoğraf adına nereden nereye geldiklerini daha iyi okuyabileceklerini düşünüyorum” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Öğrencilerin çok başarılı işler çıkardığını vurgulayan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün ise, “Fakültemizde farklı branşlardan, farklı alanlardan sergiler yapmak beni çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin burada ortaya koydukları çalışmalar oldukça başarılı. Üçüncü ve dördüncü sınıflara geçtiklerinde daha da güzel işler çıkaracaklarını düşünüyorum” diyerek katkı sağlayan öğrencileri tebrik etti.
Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirilerek eserler gezildi. Sergiye çok sayıda öğrenci, akademisyen ve sanatsever katıldı.
Fotoğraf sergisi 414 Nisan tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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