Edirne'de iki servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunda fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. R.U. idaresindeki 22 S 0276 plakalı işçi servisi, aynı istikamette seyreden 22 S 0152 plakalı minibüsle çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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