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Almanya'daki kariyerini bırakıp, Türkiye'ye dönen doktordan uluslararası başarı

DHA

Almanya'daki kariyerini bırakıp, Türkiye'ye dönen doktordan uluslararası başarı


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde görev yapan üroloji uzmanı Müslim Doğan Değer, Avrupa Üroloji Derneği'nin düzenlediği eğitim programını yüksek dereceyle ilk 3 sırada bitirerek büyük başarıya imza attı. Tıp fakültesini Almanya'da bitirmesine rağmen kariyerine Türkiye'de devam eden Değer, "Ben kesinlikle ülkemden ayrılmayı planlamıyorum, düşünmüyorum. Zaten yapacak olsaydım geçici Avrupa Birliği vatandaşlığım vardı, o zaman yapardım ama yapmadım, geri döndüm. Ben burada kendi halkıma, aileme, milletime hizmet etmeye devam etmek istiyorum" dedi. 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlayıp, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Justus Liebig Universitesi'nden mezun olan üroloji uzmanı Dr. Müslim Doğan Değer, 2 yıl önce kariyerini sürdürmek üzere Türkiye'ye döndü. Diyarbakır'da 6 aylık zorunlu görevinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne atanıp uzmanlığa başlayan Değer, 1 yıl önce Avrupa Üroloji Derneği'nin akredite tıp eğitimine katıldı. Pandemi döneminde bir yandan hastanede hastalarına bakan bir yandan da derneğin eğitimine katılan Değer, her ay eğitimle ilgili açılan sınavlara girdi. Değer, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden binlerce doktorun katıldığı 1 senelik eğitimin sonunda, üstün başarı göstererek eğitimi ilk 3 sırada bitirdi. Dernek, Değer'i ödül olarak tüm masrafları karşılamak üzere Hollanda, Avusturya ve Almanya'ya davet etti. Bu ülkelere gidip çalışmalarını doktor adaylarıyla paylaşacak  olan Değer, alanında uzman profesörlerle de buluşup tecrübelerinden yararlanacak.  
Dr. Müslim Doğan Değer, "Almanya'daki kariyerimi bırakıp Türkiye'ye geldim. Orada bulunduğum süreç içerisinde ailemi, ülkemi çok özledim. Şu an geri döndüğüm için hiç pişman değilim çünkü ülkemiz gerçekten çok güzel. Bunu dışarıda yaşayanlar çok iyi bilir. Gerçekten bizim ülkemiz gibisi yok. Ben de dolayısıyla dönmeye karar verdim. Döndükten sonra da bir süre zorunlu görev yapıp kariyerime ürolojide devam etmeye karar verdim" dedi. 
'TÜM SINAVLARA KATILDIM' 
Üstün başarı gösterdiği, Avrupa Üroloji Derneği'nin akredite tıp eğitimini anlatan Değer, "Bu eğitim herkesin daha iyi bir üroloji eğitimi alması, uzmanların kendini daha iyi geliştirmesi için yapılıyor. Bu eğitimlere sürekli katılım göstermek gerekiyor. Her ay belli sınavlar oluyor. Bunlara sürekli önem verdiğim için, hepsine katıldım. Zaten iyi derecede İngilizce ve Almanca'm var. Bu eğitimler sonucunda yapılan sınavlarda ilk 3'e girdim ve Avrupa Üroloji Derneği'nin davetlisi olarak önümüzdeki aylarda Amsterdam'a, Almanya'ya ve Avusturya'ya gideceğim. Orada hem tecrübelerimizi paylaşacağız hem de dünya çapında bu işi yapan, emek vermiş hocalarımızla tanışıp, onların yöntemlerini öğrenme fırsatımız olacak" diye konuştu. 
'ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMAK İSTİYORUM' 
Türkiye'de çalışan hekim olarak ismini ilk 3'e yazdırmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Değer, "Bu benim için bir başlangıç. Tamamıyla giriş düzeyi. Çok daha büyük başarılara imza atmak istiyorum. Zaten Türk hekimlerinin başarıları dünyada bilinen bir şey. Gerçekten dünyada hekimlerimiz çok iyi. Dolayısıyla burada en önemli şey kendi halkıma hizmet vermeyi çok seviyorum. Bunun için de şu anda görevime Edirne'de devam ediyorum" dedi.
Özellikle pandemi döneminde katıldığı eğitimin çok zorlayıcı olduğunu, yapamayacağını düşündüğü anlar yaşadığını aktaran Değer, "Eğitime devam etmek, her ay o soruları çözmek insanı çok zorluyor çünkü her zaman müsait olmayabiliyorsunuz. Covid döneminde de devam ettik ve bu dönemde devam etmek çok zorlayıcı oldu. Bazen yapamayacağımı da düşündüm ama sonunda geldiğim noktada ne kadar doğru yaptığımı görüyorum. İyi ki yapmışım, diyorum" diye konuştu. 
Kariyerine Türkiye'de devam edeceğini dile getiren Dr. Değer, "Ben kesinlikle ülkemden ayrılmayı planlamıyorum, düşünmüyorum. Zaten yapacak olsaydım geçici Avrupa Birliği vatandaşlığım vardı, o zaman yapardım ama yapmadım, geri döndüm. Bundan sonra da yapmayacağım. Ben burada kendi halkıma, aileme, milletime hizmet etmeye devam etmek istiyorum. 'Tam oldum' demiyorum, öğreneceğim çok şey var, yapmam gereken çok şey var, daha yeni başlıyorum. Daha da kendimi geliştirip, o Türk doktorlarının şu an zaten sahip olduğu prestiji daha da artıracağıma inanıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER
2022-04-08 12:56:24

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