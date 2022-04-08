Ele ele tutuşup hırsızlık yapmışlardı, 4 gün sonra yine aynı suçtan yakalandılar



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesinde, merdiven altında kamp sandalyeleri ile masa çalan biri kadın 2 kişi, bu kez de cami tuvaletinin kapı kilitleriyle tokmaklarını çaldı. Şüpheliler yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İspat Cami Mahallesi´ndeki Tahta Cami´nin tuvaletinin kapılarının tokmak ve kilit gibi demir parçaları G.K. isimli kadın ile T.S. tarafından çalındı. Polis, Paşayiğit Caddesi'nde durumundan şüphelendiği G.K. ve T.S.´yi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen G.K. ve T.S.'nin, daha önce de el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesindeki merdiven altından 2 kamp sandalyesi ile masa çalan 4 Nisan'da da serbest bırakılan şüpheliler olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K., savcılıkça serbest bırakılırken, T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-04-08 13:17:32



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