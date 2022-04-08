Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Üç Şerefeli Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Üç Şerefeli Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne'de Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, cuma namazı öncesi şehit emniyet mensupları için mevlit okutuldu. Mevlide, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, şehit aileleri, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, "Şehit ve şehit ailelerimiz bizim için çok önemli. Edirne'de kabri bulunan 4 şehidimizi ziyaret edip dua okuduk" dedi.

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