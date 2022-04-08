Emniyet müdürü, şehit oğlu Yağız'a kucağındayken öptüğü rozetini verdi



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yılı etkinliğinde İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ile şehit bekçi Fırat Doğan'ın 10 aylık oğlu Yağız Alp arasında duygusal anlar yaşandı. Emniyet Müdürü Fındık, kucağındayken rozetini öpen minik Yağız Alp'e, "Madem rozeti öptün, onu sana hediye edeceğim" diyerek rozetini verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 177´nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehitlikte program düzenledi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Emniyet Müdürü Mehmet Fındık, şehitliği dolaşarak karanfil bıraktı. Şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Fındık ile şehit bekçi Fırat Doğan´ın minik oğlu Yağız Alp arasında yaşananlar ise duygulandırdı.

Şehit mezarlığına karanfil bırakılırken Emniyet Müdürü Fındık, şehit Doğan´ın ailesinin yakınlarının yanına giderek, annesinin kucağındaki Yağız Alp Doğan´ı kucağına aldı. Yağız Alp, bu sırada emniyet müdürünün göğsünde bulunan polis rozetini öptü. Bunun üzerine Fındık, "Madem rozeti öptün, onu sana hediye edeceğim" diyerek rozetini çıkarıp, Yağız Alp´in avucuna koydu.

Emniyet Müdürü Fındık'ın şehit yakınları ile sohbet etmesinin ardından tören sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ruhan YALÇIN

2022-04-08 17:26:42



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