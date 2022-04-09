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Sarıgül: Seçim barajı yüzde 1 olmalı, 7 milyon oy boşa gidecek

DHA

Sarıgül: Seçim barajı yüzde 1 olmalı, 7 milyon oy boşa gidecek


Ali Can ZERAYUğur KAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzde 7 seçim barajının demokratik olmadığını belirterek, "Biz, demokratik dünyadan bahsediyorsak, demokratik dünyadaki barajlar yüzde 1´dir ve orada dar bölge tercihli oy vardır. Bizim önerimiz, barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olmasıdır. Her bir oyun bile değeri vardır. Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecektir" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluşmak ve esnaf ziyareti yapmak için Edirne´ye geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Sarıgül, partisinin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Seçim mevzuat değişikliği ile ilgili değerlendirmeler yapan Sarıgül, barajın yüzde 7 olarak belirlenmesini eleştirdi.
'SEÇİM BARAJI YÜZDE 1 OLMALI'
Demokratik ülkelerde seçim barajının yüzde 1 olduğunu söyleyen Sarıgül, "Türkiye'de barajın yüzde 1 olması gerekiyor. TDP, günlük bir siyasi parti değildir. Biz isterdik ki genel seçim bittikten hemen sonra bütün siyasi partiler bir araya gelsin, Türkiye´de bir seçim sistemi yapsınlar ve o seçim sistemi yıllarca devam etsin. Almanya´da, İngiltere´de, Fransa´da, İsviçre´de seçim sistemi yıllar önce yapılmış ve o sistem devam ediyor. Seçime 1 ay kala yapılan seçim sistemindeki değişiklikler demokratik olmamıştır. Biz, demokratik dünyadan bahsediyorsak; demokratik dünyadaki barajlar yüzde 1´dir ve orada dar bölge tercihli oy vardır. Bizim önerimiz, barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olmasıdır. Her 1 oyun bile değeri vardır. Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecektir. Bu doğru bir şey değildir" diye konuştu.
TDP´nin Türkiye milletvekilliği sistemini önerdiğini söyleyen Sarıgül, "TDP olarak Türkiye milletvekilliği öneriyoruz. 600 milletvekilinin 100´ü Türkiye milletvekili olmalı, oraya bakan yapacağınız milletvekilleri konulmalı. 500 milletvekili de partiye kayıtlı üyeler ve teşkilatlar tarafından seçilmeli. Edirne milletvekilim, Edirne´de oturacak, Edirne´den ayrılmayacak. Edirne´nin oylarıyla Ankara´da oturup hava atmak yok" ifadelerini kullandı.
Sarıgül, konuşmasının ardından Edirne´nin Saraçlar Caddesi´nde esnafı ziyaret edip, sohbet etti. Caddede yatan bir sokak köpeğini seven Sarıgül, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-04-09 15:59:42

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