Ukraynalı sanatçı Snizhana'dan Edirne'de 'barış' performansı



Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)AİLESİNİ görmek için gittiği Ukrayna'da, Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle 1 hafta kızı ile mahsur kalan Ukrayna Devlet Tiyatrosu sanatçısı Snizhana Bora (28), döndüğü Edirne'de 'Barış İçin Sanat' adlı çalışmada performans sergiledi. Snizhana Bora, "Barış istiyoruz, barışın olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz" dedi.

Edirne'de reklam sektöründe pazarlama müdürü olarak çalışan Kutsal Bora ile evlenen Snizhana Bora, kızı Ofelya Bora ile birlikte ailesini görmek için gittiği Ukrayna'da, Rusya'nın saldırı başlattığı ilk günlerde mahsur kaldı. Başkent Kiev ve Lviv arasındaki Hmelnitski şehrinde ailesiyle 1 hafta kalan Snizhana Bora, kızını alıp Türkiye'ye gelen tur otobüsüyle Edirne'deki eşinin yanına gelerek kurtuldu. Ukrayna'da 'devlet tiyatrosu sanatçısı' olarak çalışan Snizhana Bora, Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi ve öğrencilerinin yaptığı 47 eserden oluşan 'Barış İçin Sanat' sergisine katılarak sahne performansı yaptı. Bora, barış temalı performansıyla sergiye katılanların beğenesini topladı.

ESERLERİN GELİRİ UKRAYNA'YA GİDECEK

Serginin açıldığı galerinin küratörü Mehmet Serkan Yörük, "Galerimizin açılışını Eylül 2021 gibi yaptık. O günden bugüne amacımız, Edirne'de sanatseverlere bir mecra sunmak. İstanbul'daki veya Türkiye´deki diğer ressamları Edirne'ye getirip, 2-3 haftalık sergilerle resimseverlere bir mecra sunmak amacıyla başladık. Bu hafta da 'Barış İçin Sanat' adlı bir karma sergimiz var. Trakya Üniversitesi hocaları ve öğrencilerinden oluşuyor ve bu serginin tüm gelirini savaştaki kurbanlar için Ukrayna Konsolosluğu'na bağışlayacağız. Umarım herkesin ilgisini çekecek, güzel bir sergi olur. Güzel bağışlar toplarız ve desteği de gereken yerlere ulaştırmış oluruz" diye konuştu.

EŞE GELENEKSEL KIYAFETLE DESTEK

Ülkesinin halen savaşta olduğunu belirten Snizhana Bora "Şu anda çok iyi hissetmiyorum. Ülkem savaşta. Biz de bir enstrüman olarak kullandığım sanatı, barışı dillendirmek adına burada yapmak istiyorum. Barış istiyoruz, barışın olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz" dedi.

Eşi Snizhana'ya destek olmak için Ukrayna'nın geleneksel kıyafeti vişivanka giyerek sergiye katılan Kutsal Bora da "Savaş başladığında eşim ve 1,5 yaşındaki kızım, Ukrayna'da mahsur kalmışlardı. Eşim, tahliye durumuyla o sıkıntılı durumdan kurtuldu ve buraya geldi. Eşim de aynı zamanda Ukrayna'da devlet tiyatro oyuncusu. Biz de burada barış adına bir resim sergisi düzenledik. Eşim de burada performans sergileyecek" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-04-10 10:58:44



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