İpsala sınır kapısında 3 kilometre alışveriş kuyruğu

Türkiye'ye alışverişe gelen Yunanistan vatandaşları, ülkelerine geri dönüşte İpsala sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Yunanistan vatandaşları, giyim ve market ihtiyaçlarını daha ucuz fiyata almak için hafta sonu Edirne’nin Keşan ilçesine akın etmeye başladı. Keşan’da kurulan pazara alışveriş yapabilmek için sabah saatlerinde otomobilleriyle gelen Yunanistan vatandaşları, dönüşte İpsala sınır kapısında geri dönüşte yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yunanistan'ın Gümülcine kentinden alışveriş yapmak için Türkiye'ye gelen Halit Abdurrahman, "Sabah Keşan'a alışverişe geldik şimdi dönüyoruz. Sınır kapısına geleli bir saatten fazla oldu, 3 saatte ancak geçeriz. Günlük alışverişe geliyoruz" dedi.

Gümülcine’den Edirne'nin Keşan ilçesine alışveriş yapmak için gelen Nedim Salih, yaklaşık bir saattir beklediklerini belirterek, "Bu kuyruk ne zaman biter. Bu Ramazan gününde burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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