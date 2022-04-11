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Aynı anda on binden fazla Bulgar akın etti, alışveriş yarışı izdihama dönüştü

İHA

Aynı anda on binden fazla Bulgar akın etti, alışveriş yarışı izdihama dönüştü

Edirne’ye alışveriş için aynı gün on binden fazla Bulgaristan vatandaşının gelmesi, son yılların en kalabalık ‘Bulgar akınına’ sebep oldu. Bulgarların alışveriş yarışı zaman zaman izdiham oluşturdu.
Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul’da gerçekleştirilen Lale Festivali'ne katılan ve dönüş yolunda alışveriş için Edirne’ye uğrayan Bulgaristan vatandaşları ile günübirlik alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşları dükkanlarda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen Bulgarlar, gün boyu alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarını kent esnafından karşıladı. Merkez nüfusu 153 bin olan kentte yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. Bostanpazarı semtinde bulunan dükkanlardan bol bol alışveriş yapan Bulgarlar, adeta birbirleriyle yarıştı.

"Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun"
Edirne'ye alışverişe gelen bir Bulgaristan vatandaşı, hem kendilerinin hem de Edirne esnafının mutlu olduğunu söyledi. Korona virüs vakalarının yoğun olduğu günlerde sınır kapıları kapatılınca zor günler yaşadıklarını anlatan Bulgaristan vatandaşı, "Şu an git gel yapıyoruz ve Edirne esnafını kalkındırıyoruz" dedi.
Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, "Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun. Gelişler daha da artacak. Tek sıkıntımız Kapıkule'de peron sayısının az olması, saatlerce bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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