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TIR şoförleri: Kaçak göçmenler yüzünden 5 bin euro ceza ödüyoruz

DHA

TIR şoförleri: Kaçak göçmenler yüzünden 5 bin euro ceza ödüyoruz


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'ların sürücüleri, araçlarına binen kaçak göçmenler nedeniyle kendilerine kesilen cezalar sebebiyle zor durumda olduklarını söyledi. Bulgaristan'da rüşvet vermediği için polisin tokatladığı TIR şoförü Muhsin Kazan, Sofya Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek üzeri Kapıkule Sınır Kapısı'na gelirken onu uğurlayan Transport Dünyası Uluslararası Şoförleri Derneği (TDUSD) Başkanı Hakan Yücel, araçlarına binen kaçak göçmenler nedeniyle 5 bin euroyu bulan cezalar ödediklerini söyledi.
Türkiye'nin Avrupa ülkelerine ihraç yükünü taşıyan TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda zaman zaman 20 kilometreyi aşan kuyruklarda, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise TIR parklarında günlerce bekliyor. TIR sürücüleri, özellikle Bulgaristan ve Sırbistan'da keyfi trafik cezaları ile araçlarının brandalarını kesip gizlice binen kaçak göçmenler nedeniyle, çok zor durumda kaldıklarını dile getirdi. Bulgaristan'da kendisinden rüşvet istenilen, vermeyince tokat atılan TIR şoförü Muhsin Kazan, Sofya Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermek için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Çıkış için sıra bekleyen TIR şoförü Muhsin Kazan'a Kapıkule'den Transport Dünyası Uluslararası Şoförleri 
Derneği destek verdi. Dernek Başkanı Hakan Yücel, TIR sürücülerinin yaşadığı sorunları dikkat çekti. Yücel, Türk TIR şoförlerinin Bulgaristan'da rüşvetin yanı sıra yol ücretlendirme sistemi olan 'BGtoll' ile 383 euro cezaya maruz kaldıklarını söyledi. Türk TIR şoförlerinin araçlarına gizlice binen göçmenler nedeniyle de Hırvatistan'ın Bajakovo Sınır Kapısı'nda 5 bin euro ceza ödemek zorunda kaldığını söyleyen Yücel, sorunların çözümü için yetkililerden yardım istedi. 
Transport Dünyası Uluslararası Şoförleri Derneği Başkanı Hakan Yücel, Muhsin Kazan'ın tokatlanmasının ardından Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e olayı intikal ettirdiklerini belirterek, "Olayın takibinde bize avukat listesi gönderdiler. Avukat listesiyle beraber davamızı açacağız ve manevi tazminat davası açılacak. Bu konu hakkında son olsun. Pasaportumuzun yerlere atılması, insanlarımızın tokatlanması, Türk'e vurulmuş bir utançtır. Bu utancı biz, bu dava karşılığında geri almak için var gücümüzle sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.
'BİZ DE AĞIR İŞÇİ OLMAK İSTİYORUZ'
Türk şoförlerinin Kazan'ın yaşadığı darp sorunu gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını söyleyen Yücel,  "Herhangi bir transport polisi çevirir, rüşvet veririz. Hangara almakla tehdit eder ve senden rüşvet alır. Ya rüşvet vereceksin ya da araçtaki yükler inecek. 'BGtoll' dediğimiz, bir yol ücretlendirmesi birimi var. Bu kurumda, kameranın bir tanesi bir aracı okumadığı zaman 383 euro, kartla çekimde 406 euro şoförlere yansıtılan ceza var. Şoför ne kazanıyor ? Bir servisin harcırahını orada bıraktığı zaman, taşıma şoförü zor durumda. Bu zor durumun da sonun başlangıcı olmasını istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden ricada bulunuyoruz. Biz de ağır işçi olmak istiyoruz" dedi.
BULGAR POLİSİN TOKATLADIĞI ŞOFÖR İFADE VERMEYE GİTTİ
TIR şoförü Muhsin Kazan'ın Bulgar polisi tarafından tokatlandığı anların DHA tarafından haber yapılmasının ardından Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, basında yer alan haber, görüntüler ve polisin rüşvet isteyip, bedensel zarar verdiği gerekçesiyle polis memuru hakkında soruşturma başlattı.Savcılık, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğü'ne, genel nitelikteki suçların olası bileşimi hakkında veri oluşturmak için bir inceleme yapması talimatını verdi. Talimat üzerine Sofya Emniyet Müdürlüğü tokat atan ve yanında bulunan polis memurunu görevden uzaklaştırıp açığa aldı ve hakkında soruşturma başlattı. 
Kazan, Almanya'ya tekstil ürünü götürmek için yeniden yola çıkarken, davet edildiği Sofya Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade verecek. Sofya Emniyet Müdürlüğü'nden tercüman aracılığıyla telefon edildiğini belirten Kazan, "Görüşmek istediklerini, polislerin açığa alındığını, işlerine son verildiğini, emeklilik tazminatları ve hiçbir şeylerini alamayacaklarına dair açıklama yaptılar. Ben de arkamda Sofya Büyükelçiliği'nin olduğunu, onların nezaretinde geleceğimi söyledim. Emniyette ilk önce bizim yollarda çektiğimiz çilelerden bahsedeceğim. Ondan sonra polisin önce bana ceza yazmak istediğini, sonra cezadan vazgeçip rüşvet istediğini ama arabamda kamera olduğunu ve video çektiğini söyleyeceğim. Bana haksız yere dayak atıldığını, gururumun incindiğini, dünyaya rezil olduğumu dile getireceğim. Hakkımı da sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.
'MİNİBÜSLERLE GÖÇMEN TAŞIYORLAR'
TIR şoförü Hüsnü Demirezer ise Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na minibüs ile kaçak göçmen taşındığını iddia etti. Demirezer, göçmen korkusu ile şoförlerin uyuyamaz hale geldiğini belirtirterek, "Otoban üzerinde insanlar minibüslerle kaçak göçmen taşıyorlar. TIR'ların olduğu bölgeye geliyorlar, orada dağılıyorlar. Kimlerin arabasına binip, kimin başını yakacaklar? Hamzabeyli bölgesinde minibüslerle insan taşıyorlar. Biz korkumuzdan arabamızda uyku uyuyamıyoruz, sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-04-11 10:55:59

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