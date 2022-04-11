Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde sokakta bakılan 4 aylık `Benekli´ isimli yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Köpeğe bakan site sakinleri olayla ilgili jandarmaya şikayetçi oldu.

Olay, beldeye bağlı Beykent Mahallesi Cumhuriyet Sitesi´nde meydana geldi. Site sakinlerince sokakta bakılan ve `Benekli´ ismi verilen 4 aylık yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Site sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu. Yavru köpek ölüm sebebinin belirlenmesi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-04-11 12:00:03



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