Kavga ihbarına gittiler, sürprizle karşılaştılar

Edirne'de bir esnaf tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. Yılı dolayısıyla Motosikletli Yunus Timlerine pastalı sürpriz yapıldı.

Edirne’nin 1. Murat Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonunda işyeri sahibi ile müşteriler arasında kavga çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, kavga beklerken, sürpriz pasta ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Alkışlarla karşılanan polis ekipleri, duygu dolu anlar yaşadı. İş yeri çalışanları, pasta ikram ettikleri polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.

10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istediklerini belirten iş yeri sahibi Volkan Özer, "Tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim can güvenliğimizi sağladıkları için hepsine minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü sürprize sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

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