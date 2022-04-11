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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Tabakoğlu beraberindeki heyet ile Köstence’de temaslarda bulundu

İHA

Rektör Tabakoğlu beraberindeki heyet ile Köstence’de temaslarda bulundu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki Trakya Üniversitesi heyeti, Romanya’nın Köstence şehrinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.
Trakya Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile hayata geçirilecek projeler ve mevcut iş birliği konularında temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya giden Trakya Üniversitesi heyeti, Köstence’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na Köstence temasları sırasında Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada eşlik etti.
Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosluğunu ve Köstence Yunus Emre Enstitüsü’nü (YEE) ziyaret etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Köstence’de gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde ilk olarak Türkiye’nin Köstence Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, Başkonsolos Emre Yurdakul ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ile iş birliği konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Köstence Başkonsolosluğu’nun ardından Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret eden heyet, Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan ile bir araya geldi. Trakya Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün, Köstence’de gerçekleştirdiği faaliyetlerin ele alındığı görüşmede, eğitim ve kültür alanlarında hayata geçirilmesi planlanan proje ve konulara ağırlık verildi.
Bölgenin en büyük eğitim kurumu Trakya Üniversitesinin Balkan politikası ve uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgilerin de aktarıldığı görüşmelere, Ovidius Üniversitesi Grigore Moisil Türk Romen Matematik Araştırmaları Laboratuvarı Yöneticisi Dr. Denis Ibadula da katıldı.

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