Dar gelirli vatandaşlara kavurma dağıtıldı

Türk Kızılayı Edirne Uzunköprü Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ailelere kavurma dağıttı.

Şube Başkanı Zakir Buğdaycı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şube olarak her Ramazan'da kavurma dağıttıklarını, ancak bu yıl dağıtılan kavurmanın arttırıldığını söyledi. Genel merkez tarafından gönderilen 400 adet kavurmanın 320 kilogramını hak sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Buğdaycı şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi ailelerimiz nüfus cüzdanları ile birlikte şubemize başvurarak kavurmalarını alabilirler. Bir izdiham yaşanmaması için elimizden geldiğince çaba harcıyoruz. Kızılay ekiplerimiz, ve gönüllü dostlarımız da bize yardımcı oluyorlar."



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