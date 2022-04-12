Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu Edirne’de çevreyi kirleten ÇED’siz şantiyenin çalışmaları durduruldu

Edirne’de bir asfalt şantiyesinin kimyasal bitüm malzemesi ile dolu bin 500 tonluk havuzunun yıkılması sonucu çevreye zarar vermesiyle birlikte şantiyenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) izni olmadığı anlaşılıp çalışmaları durduruldu.

Edirne’ye bağlı Hasanağa köyünde geçtiğimiz 6 Nisan günü öğle saatlerinde asfalt şantiyesine ait bin 500 tonluk ‘bitüm’ malzemesiyle dolu petrol bazlı havuzun yıkılması sonucu malzeme, yaklaşık 2 kilometrelik mesafe ilerleyerek buğday tarlalarına zarar verdi. Daha sonra yapılan incelemelerde şantiyenin ÇED’siz olduğu anlaşıldı. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, petrol bazlı şantiyenin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Tarlalarda temizlik çalışmaları devam ederken, alınan numuneler sonucunda temizlik çalışmaları bitirilecek. Ayrıca tarlalarda ve dere yatağında yapılan temizlik çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığı belirtildi.

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