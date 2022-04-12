Bilimsel Araştırma Topluluğundan bilim şenliği etkinliği

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (TÜBAT) tarafından “6. Trakya Bilim Şenliği” etkinliği düzenlendi.

Bilim kültürünün toplumun geniş kesimlerine yayılması ve öğrencilerin bilimsel ve sosyal açıdan gelişimlerini sağlamak amacıyla Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bilimsel araştırma toplulukları da 6. Trakya Bilim Şenliği’ne destek sağladı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde iki gün süren bilim şenliğinde çeşitli sunumlar, atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler ve akademisyenler tarafından hazırlanan atölye çalışmalarında renkli görüntüler kaydedildi. Türk Kardiyoloji Derneği’nin de stant açtığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, bilimin rehberliğinde eğlenceli ve eğitici çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Sıla Er ise geleneksel hale getirdikleri etkinliklerinin bir yenisini düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek bilim şenliği çerçevesinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Bilim Şenliği, açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin inceleme ve araştırma çalışmalarını ortaya koydukları sözlü bildiri ve poster sunumlarıyla devam etti. Programda çok sayıda Tıp Fakültesi öğretim üyesi de yaptıkları sunumlarla öğrencilere bilimsel katkı sundu.

Etkinlikte, "AlçıAtel Atölyesi", "Sütur Atölyesi", "Mesleki İşaret Dili" ve "Kardiyopulmoner Resüsitasyon" gibi birbirinden keyifli ve öğretici aktiviteler düzenlendi, akademisyenler tarafından öğrencilere eğitimler verildi.

Türk Kardiyoloji Derneği açtığı stantta tansiyon ölçümleri gerçekleştirirken, Doç. Dr. Servet Altay “COVID19 ve Hipertansiyon” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Fulya Öz Puyan da sunumunda Prof. Dr. Feriha Öz’ü, akademisyenliğini ve patolojinin hayatındaki yerini dinleyenlere aktardı. Program sonunda Doç. Dr. Elif Gülsüm Ümit, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Cakcak ve Turkish Medical Student Journal editörlerinin de aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirilen sözlü bildiriler ve poster bildirilerinin dereceleri açıklandı.

TÜBAT kurucularından Prof. Dr. Dinçer Avlan’ın kapanış konuşmasının ardından en iyi bildiri ve sunum gerçekleştiren öğrencilere belgelerinin takdim edilmesi ve aile fotoğrafı çekilmesi ile etkinlik sona erdi.

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