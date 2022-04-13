Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı

İHA

Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde evlerin su sayaçlarını çalan şahıs son işinde yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evlerde meydana gelen su sayacı hırsızlığı ile ilgili ilgili çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cin Ali Caddesi ve Ovalı Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurmak istedi.
Daha önceden polislerce bilinen şahsa ekipler tarafından dur ihtarında bulunulurken, fark edildiğini anlayan Ü.Ö. kaçmaya başladı. Sokak ortasında başlayan kovalamaca sırasında elinde bulunan poşet ve ayakkabı kutularını yere atarak kaçmaya devam eden şahıs, kaçmayı başarırken, yere attığı poşetin içinden 5 adet su sayacı çıktı.
Şahıs aynı günün akşamı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde yakayı ele verdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ü.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Su sayaçları ise sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulgaristan, Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' zorunluluğunu kaldırdı
YEREL HABERLER Bulgaristan, Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' ...
Edirne’de skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibi konuştu Fırın sahibinde skandal görüntülerle ilgili 'şantaj' iddiası
YEREL HABERLER Edirne’de skandal görüntülerin yaşandığı fırının ...
AK Parti'li Aksal'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Bilimsel Araştırma Topluluğundan bilim şenliği etkinliği
YEREL HABERLER Bilimsel Araştırma Topluluğundan bilim şenliği ...
Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ...
Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı
YEREL HABERLER Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle ...
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi ...
Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu Edirne’de çevreyi kirleten ÇED’siz şantiyenin çalışmaları durduruldu
YEREL HABERLER Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları ...
Dar gelirli vatandaşlara kavurma dağıtıldı
YEREL HABERLER Dar gelirli vatandaşlara kavurma dağıtıldı
Ölümden döndü, kendinden çok arabasını düşündü Canını bıraktı, arabanın derdine yandı Mal canın yongası: Kaza yapan sürücü, arabasını düşündü
YEREL HABERLER Ölümden döndü, kendinden çok arabasını düşündü Canını ...
Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası
YEREL HABERLER Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip ...
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu
YEREL HABERLER Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin ...
El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı
Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu
Rektör Tabakoğlu beraberindeki heyet ile Köstence’de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu beraberindeki heyet ile Köstence’de ...
Rektör Tabakoğlu, Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu, Romanya Köstence Ovidius ...
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu
YEREL HABERLER Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ...
Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı
120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı
YEREL HABERLER 120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve ...
Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesinde dedenin evinde para ve altın bulundu
YEREL HABERLER Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesinde ...
Kavga ihbarına gittiler, sürprizle karşılaştılar
YEREL HABERLER Kavga ihbarına gittiler, sürprizle karşılaştılar
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi ...
Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.