Trakya Üniversitesi'nden Romanya atağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi'nden Romanya atağı

İHA

Trakya Üniversitesi'nden Romanya atağı

Bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya giden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Karadeniz Üniversiteler Birliği’ni ziyaret etti.
Trakya Üniversitesi, uluslararası iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor. Daimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalıcı Genel Sekreteri olduğu Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ile bölge yükseköğretiminde önemli bir rol üstlenen Trakya Üniversitesi, 1998 yılında kurulan ve merkezi Romanya’da bulunan Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, ziyaret çerçevesinde Karadeniz Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut ile bir araya geldi. Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleşen görüşmede, Balkan Üniversiteler Birliği ve Karadeniz Üniversiteler Birliği iş birliği ile hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.
Çalışma toplantısında Genel Sekreter Prof. Dr. Eden Mamut, Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin güncel faaliyetleri hakkında Trakya Üniversitesi Rektörü ve Balkan Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na bilgiler vererek, hazırlık ve uygulama aşamalarında olan projelerinden söz etti. İkili ilişkilerin geliştirilmesi husussunun ön plana çıktığı toplantıda Rektör Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi’nin Daimi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kalıcı Genel Sekreterliği görevini üstlendiği Balkan Üniversiteler Birliği’ni tanıttı.
Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar özelinde yürüttüğü faaliyetlerin ve sınır ötesi iş birliklerinin de aktarıldığı görüşmede Karadeniz Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut, “Tuna Yeşil Koridoru” yani Yerel Topluluklar için Sürdürülebilir Kalkınma Fırsatlarının Yollarını Açan Tatlı Su Ekosistemleri ve Biyoçeşitliliğin Rehabilitasyonu Üzerine Tatbikat ve Yenilik Çözümlerinin Birlikte Oluşturulmasına ve Doğrulanmasına Atıfta Bulunan Deniz Feneri Projesi başta olmak üzere çevre konusunda hayata geçirdikleri projelerde Trakya Üniversitesi ile iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi, Karadeniz Üniversiteler Birliği yolunda
Prof. Dr. Eden Mamut görüşmede, Trakya Üniversitesi’ni Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin üyesi olarak görmekten mutluluk duyacaklarını aktardı.
Trakya Üniversitesi’nin, Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üye olmasından büyük bir memnuniyet duyacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Balkanların ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına daha fazla katkı yapmak istediklerini söyledi. Ortak faaliyetler ile projeler gerçekleştirme konusunda iş birliği yapmaya istekli olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Karadeniz Üniversiteler Birliği ile yürütülecek çalışmaların, bölgemize her anlamda daha fazla fayda ve katkı sağlayacağını düşünüyorum. Balkan Üniversiteler Birliği de Karadeniz Üniversiteler Birliği de çok güçlü, hedefleri ve geleceğe yönelik öngörüleri olan vizyon sahibi organizasyonlar. Güçlerimizi birleştirerek oluşturacağımız sinerji ile geleceğe yönelik projeksiyonumuzu daha ileriye taşıyabiliriz. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübemizi, sahip olduğumuz imkanlarla birleştirerek önemli işlere imza atmak istiyoruz. Prof. Dr. Eden Mamut’a, iş birliklerinden ve nazik davetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.
Karadeniz Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut da Trakya Üniversitesi ve Balkan Üniversiteler Birliği ile iş birliği geliştirmenin ve tecrübe paylaşımının kendilerine önemli değerler katacağını dile getirerek, ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Yapılan görüşmelerde, ABHorizon Programı çerçevesinde iş birliği yapılması ve Trakya Üniversitesi’nin Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üyelik süreçlerinin başlatılması konusunda mutabık kalındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin lira, evleriyle birlikte yandı
YEREL HABERLER Tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin lira, ...
Avrupa'dan Türkiye'ye dönen doktor bilimsel çalışmalara imza atmak istiyor Yurt dışında elde ettiği başarıları Türkiye’de de uygulamak istiyor
YEREL HABERLER Avrupa'dan Türkiye'ye dönen doktor bilimsel ...
Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı
YEREL HABERLER Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı
Bulgaristan, Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' zorunluluğunu kaldırdı
YEREL HABERLER Bulgaristan, Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' ...
Edirne’de skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibi konuştu Fırın sahibinde skandal görüntülerle ilgili 'şantaj' iddiası
YEREL HABERLER Edirne’de skandal görüntülerin yaşandığı fırının ...
AK Parti'li Aksal'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Bilimsel Araştırma Topluluğundan bilim şenliği etkinliği
YEREL HABERLER Bilimsel Araştırma Topluluğundan bilim şenliği ...
Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ...
Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı
YEREL HABERLER Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle ...
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi ...
Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu Edirne’de çevreyi kirleten ÇED’siz şantiyenin çalışmaları durduruldu
YEREL HABERLER Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları ...
Dar gelirli vatandaşlara kavurma dağıtıldı
YEREL HABERLER Dar gelirli vatandaşlara kavurma dağıtıldı
Ölümden döndü, kendinden çok arabasını düşündü Canını bıraktı, arabanın derdine yandı Mal canın yongası: Kaza yapan sürücü, arabasını düşündü
YEREL HABERLER Ölümden döndü, kendinden çok arabasını düşündü Canını ...
Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası
YEREL HABERLER Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip ...
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu
YEREL HABERLER Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin ...
El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı
Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu
Rektör Tabakoğlu beraberindeki heyet ile Köstence’de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu beraberindeki heyet ile Köstence’de ...
Rektör Tabakoğlu, Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu, Romanya Köstence Ovidius ...
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu
YEREL HABERLER Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ...
Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı
120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı
YEREL HABERLER 120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve ...
Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesinde dedenin evinde para ve altın bulundu
YEREL HABERLER Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.