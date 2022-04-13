Enez'de aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı

Türkiye'de tekrar vakıf ve imaret kültürünün canlandırılmasına vesile olan aşevleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen aşevleri arasında yer alan Enez Kaymakamlığı Aşevinde “İmaret ve Vakıf” geleneğini yaşatacak hazırlıklar tamamlandı ve vatandaşlara hizmet sunulmaya başlandı. Kazanların başına geçen İlçe Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, yemeklerin paketlenmesine yardım etti.

Enez Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapan Devlet’i Aliyye’nin Dar’ul Mülkü, Evladı Fatihan’a açılan kapı, serhat şehri Edirne’nin ilçesi Enez’de “İmaret ve Vakıf” geleneğini yaşatacak hazırlıkların tamamlandığı ve vatandaşlara hizmet sunulmaya başlandığı belirtildi.

Enez Aşevinde pişirilen sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.



Kaymakam Göktaş’tan hayırseverlere teşekkür

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in mihmandarlığında hayata geçirilen Enez Kaymakamlığı Aşevine destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür eden İlçe Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, “Tüm vatandaşlarımızı, STK’larımızı ve toplumumuzun tüm kesimlerini karınca kararınca çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyen tüm hemşehrilerimizi Enez Aşevimize destek olmaya davet ediyoruz. Birlikte çok daha güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.

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