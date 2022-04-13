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Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaja uğradım

DHA

Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaja uğradım


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yere dökülen unların kürekle toplanıp lavaş yapımında kullanıldığı gerekçesiyle 21 bin 296 lira ceza uygulanan fırının sahibi Onur Mersin, görüntülerin 6-7 ay önce çekildiğini ve kurgu olduğunu öne sürüp bunula kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü. Görüntülerle ilgili 1 ay önce suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Mersin, "Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor" dedi.
Sabuni Mahallesi'ndeki lavaş fırınında, yaklaşık 2 ay önce 1 çalışan yere dökülen unları kürekle toplayıp yeniden lavaş yapımında kullandı. Hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları ve şikayet üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri denetim yaptı. Denetim sonucunda fırın işletmecisine temizlik şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı.
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımı üzerine, belediye yetkilileri yaklaşık 2 ay önce fırında denetimin yapıldığını ve gerekli cezanın uygulandığını söyledi. Yetkililer açıklamasında, "Bu, eski tarihli bir olaydır. Bu olay olduğu zaman Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi gece saat 23.00'te giderek denetimini yapmış, gerekli tutanaklarını tutmuş, uyarısını yapmış. 3 gün sonra da düzeltilerek, temizliği yapılarak çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir" denildi. 
'VİDEO KURGU'
Fırının sahibi Onur Mersin, videonun kurgu olduğunu öne sürüp, "Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. O zamanlar aramız iyiydi. Bu video zaten 67 ay önce çekildi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor. Bu videoyu çektiğinde elemanlara, 'Yalandan Onur'a gösterelim, korkutma amaçlı' dedi. Arkadaş arasındaki ilişkiler aracılığıyla öyle yapıldı. Bu videoyu çekince o un zaten kullanılmadı. O un çöpe döküldü. O un zaten kullanılmaz. Kullanılırsa zaten lavaş parçalanır, dağılır. Ayrıca hijyene uygun değil. Arkadaşlarla konuşmadan ses kaydı da mevcut" dedi. 
'PARAYI VERMEYİNCE VİDEOYU YAYINLADI'
Videonun yayınlanmasının ardından işletmesine 20 bin TL ceza kesildiğini söyleyen Mersin, "Şantaja 'artık yeter' dedim. Benden haddinden fazla şey istemeye başladı. Yemek istemeye başladı, kız arkadaşıyla gidecek, 'Buradan bana yemek söyleyin', evine gidiyorduk 'malzemeleri getirin gelin'. Kirayı 3-4 katına çıkardı. Artık yeter, insanın bir yerde dayanma noktası var. Parayı vermeyince bu videoyu yayınladı. Kirasını veriyorum ama şantajı uyguladıktan sonra fazla kira vermemeye başladım" ifadelerini kullandı.
'1 AY ÖNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'
Videonun yayınlanmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Mersin, "Ticari hayatım acayip etkilendi. İşlerimde düşüş oldu. Bununla ilgili adli yola da başvurmuştum. Bu olay zaten 1 ay önceden ateşlendi. 1 ay önce suç duyurusunda bulundum. Mahkemeye verdik, karar yargının. Ekmekle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Buradan 100 kişi ekmek yiyor. Burada çalışanlar, aileleri, benden mal alanlar. Hatta 100 kişi değil, binlerce kişi ekmek yiyor. Şu ana kadar bir kişi bile zehirlenmedi. Hijyenik olmasa zaten doğal yollarla bir zehirlenme olurdu" dedi.
'KAÇAK GÖÇMEN ÇALIŞTIRDIĞIM YALAN'
Görüntülerdeki işçileri de videoyu görür görmez işten çıkardığını belirten Mersin, "Görüntüyü görür görmez işçileri işten çıkardım. Burada kaçak göçmen işçiler çalıştırılıyor denildi, hepsi yalan. Bir de özeleştiri yapayım, eksiğim vardı, olmaması gereken şeyler vardı. Mesela işçilerin kılık kıyafeti. Ondan sonra onlara bir düzen getirdim. Hepsini çözdüm" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-04-13 12:59:36

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