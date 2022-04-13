Rükn-ü Yemani taşını görmek isteyenler soluğu Eski Cami'de alıyor Edirne’de Eski Cami'ye ilk kez gelenler 'Rükn-ü Yemani'yi soruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rükn-ü Yemani taşını görmek isteyenler soluğu Eski Cami'de alıyor Edirne’de Eski Cami'ye ilk kez gelenler 'Rükn-ü Yemani'yi soruyor

İHA

Rükn-ü Yemani taşını görmek isteyenler soluğu Eski Cami'de alıyor Edirne’de Eski Cami'ye ilk kez gelenler 'Rükn-ü Yemani'yi soruyor

Kabe'de yer alan 'Rüknü Yemani' taşının Türkiye'de bulunan 6 parçasından 1'i Edirne'deki Eski Cami'de yer alıyor. Özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi gören Eski Cami'ye ilk kez gelenler 'Rüknü Yemani'yi soruyor.
Edirne'de Eski Cami'nin mihrap duvarında yer alan Kabe taşı, inanç turizmi çerçevesinde Ramazan ayında kente gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Günümüzde de bu taşı ziyaret eden vatandaşlar, Kabe'den bir izi görerek Kabe'ye olan sevgisini canlı tutabiliyor.
Ramazan ayında Edirne'deki Osmanlı mirası camiler çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami özellikle Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.
Kâbe'den getirilen Rüknü Yemani taşını görmek isteyen yerli yabancı turistler, soluğu Eski Cami'de alıyor. Ayrıca bu camide geçmişten günümüze süregelen kılıçla hutbe geleneği de yaşatılıyor.
9 kubbesiyle Edirne'deki ilk Ulu Cami olan Eski Cami, Ramazan süresinde ziyaretçi akınına uğrayan noktaların başında geliyor. Camiyi ilgi odağı yapan en önemli husus ise Rüknü Yemani taşı oluyor.
Altın çerçeve ile kaplı parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında yer alıyor.
Eski Cami'de yer alan parça, mihrabın sağ tarafında, mihrap ile minber arasında kalan kısımda bulunuyor.
Kâbe'deki Rüknü Yemani taşından bir parça da Eski Cami'de yer alıyor. Caminin mihrabının hemen yanında olan bu taş özellikle Ramazan ayında kentteki camileri ziyarete gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

"Kabe'den kopan o taş parçası getirilip bu şekilde sergileniyor"
Selimiye'den sonra en güzel caminin Eski Cami olduğunu belirten Müezzin Hasan Cerrah, Fetret döneminde Süleyman Çelebi tarafından temeli atılan bu camide o dönem hac ya da umre ibadetini yaparken Kabe'den kopan o taş parçasının getirilip bu şekilde sergilendiğini söyledi.
Bu taşın Kâbe'yi anımsattığını aktaran Cerrah, "Buraya gelen ziyaretçilerimize en çok tavsiye ettiğimiz dua, 'Ya Rabbim bu Kâbe'nin taşını bize gösterdiğin gibi kaynağında da kendisini görmeyi bizlere nasip eyle' oluyor. Kâbe ile bağlantımızı sıcak tutma açısından bu taş bize bir kaynak göstermektedir" dedi.
Kovid19 salgınıyla mücadele döneminde ziyaretçi sayısının azaldığını hatırlatan Cerrah, yavaş yavaş hareketliliğin başladığını ve özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başladığını belirtti.
Vatandaşlardan İsmail Çam, "Kâbe taşını ziyaret ettim. Camileri gezmeye devam edeceğim. Pandemi dolayısıyla camilere pek gelemedik. Şimdi Ramazan ayı ile birlikte camileri gelip ziyaret etmek güzel oluyor" diye konuştu.

"Rüknü Yemani taşını görmek de ayrı bir hava katıyor"
İstanbul'dan Edirne'ye her geldiğinde Eski Cami'yi ziyaret ettiğini söyleyen Günar Hasan, 'Rüknü Yemani' taşını görmek de ayrı bir hava katıyor. Caminin üst kısımlarına baktığım zaman her bir tasarımı ilahi bir hava katıyor. Tarihimizden izlerle dolu bu cami manevi açıdan da insanı çok tatmin ediyor. Mutlaka görülmesi gereken bir cami olduğunu düşünüyorum" dedi.
Edirne'deki camileri gezmeye geldiğini söyleyen Ömer İnan, Eski Cami'yi de çok beğendiğini aktardı.
Geçtiğimiz yıl Kovid19 salgını dolayısıyla yaşadıkları şehirden dışarıya çıkamayan yerli ve yabancı turistler, bu yıl tedbirlerin gevşetilmesiyle Edirne'deki tarihi camileri yeniden ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaja uğradım
YEREL HABERLER Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: ...
Enez'de aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Enez'de aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet ...
Trakya Üniversitesi'nden Romanya atağı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nden Romanya atağı
Tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin lira, evleriyle birlikte yandı
YEREL HABERLER Tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin lira, ...
Avrupa'dan Türkiye'ye dönen doktor bilimsel çalışmalara imza atmak istiyor Yurt dışında elde ettiği başarıları Türkiye’de de uygulamak istiyor
YEREL HABERLER Avrupa'dan Türkiye'ye dönen doktor bilimsel ...
Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı
YEREL HABERLER Su sayaçlarını çalan şahıs daha fazla kaçamadı
Bulgaristan, Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' zorunluluğunu kaldırdı
YEREL HABERLER Bulgaristan, Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' ...
Edirne’de skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibi konuştu Fırın sahibinde skandal görüntülerle ilgili 'şantaj' iddiası
YEREL HABERLER Edirne’de skandal görüntülerin yaşandığı fırının ...
AK Parti'li Aksal'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Bilimsel Araştırma Topluluğundan bilim şenliği etkinliği
YEREL HABERLER Bilimsel Araştırma Topluluğundan bilim şenliği ...
Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yere dökülen unlarla lavaş üreten fırına 21 bin lira ...
Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı
YEREL HABERLER Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle ...
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi ...
Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu Edirne’de çevreyi kirleten ÇED’siz şantiyenin çalışmaları durduruldu
YEREL HABERLER Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları ...
Dar gelirli vatandaşlara kavurma dağıtıldı
YEREL HABERLER Dar gelirli vatandaşlara kavurma dağıtıldı
Ölümden döndü, kendinden çok arabasını düşündü Canını bıraktı, arabanın derdine yandı Mal canın yongası: Kaza yapan sürücü, arabasını düşündü
YEREL HABERLER Ölümden döndü, kendinden çok arabasını düşündü Canını ...
Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası
YEREL HABERLER Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip ...
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu
YEREL HABERLER Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin ...
El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı
Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu
Rektör Tabakoğlu beraberindeki heyet ile Köstence’de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu beraberindeki heyet ile Köstence’de ...
Rektör Tabakoğlu, Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu, Romanya Köstence Ovidius ...
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu
YEREL HABERLER Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.