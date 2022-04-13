Rükn-ü Yemani taşını görmek isteyenler soluğu Eski Cami'de alıyor Edirne’de Eski Cami'ye ilk kez gelenler 'Rükn-ü Yemani'yi soruyor

Kabe'de yer alan 'Rüknü Yemani' taşının Türkiye'de bulunan 6 parçasından 1'i Edirne'deki Eski Cami'de yer alıyor. Özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi gören Eski Cami'ye ilk kez gelenler 'Rüknü Yemani'yi soruyor.

Edirne'de Eski Cami'nin mihrap duvarında yer alan Kabe taşı, inanç turizmi çerçevesinde Ramazan ayında kente gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Günümüzde de bu taşı ziyaret eden vatandaşlar, Kabe'den bir izi görerek Kabe'ye olan sevgisini canlı tutabiliyor.

Ramazan ayında Edirne'deki Osmanlı mirası camiler çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami özellikle Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Kâbe'den getirilen Rüknü Yemani taşını görmek isteyen yerli yabancı turistler, soluğu Eski Cami'de alıyor. Ayrıca bu camide geçmişten günümüze süregelen kılıçla hutbe geleneği de yaşatılıyor.

9 kubbesiyle Edirne'deki ilk Ulu Cami olan Eski Cami, Ramazan süresinde ziyaretçi akınına uğrayan noktaların başında geliyor. Camiyi ilgi odağı yapan en önemli husus ise Rüknü Yemani taşı oluyor.

Altın çerçeve ile kaplı parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında yer alıyor.

Eski Cami'de yer alan parça, mihrabın sağ tarafında, mihrap ile minber arasında kalan kısımda bulunuyor.

Kâbe'deki Rüknü Yemani taşından bir parça da Eski Cami'de yer alıyor. Caminin mihrabının hemen yanında olan bu taş özellikle Ramazan ayında kentteki camileri ziyarete gelen turistlerin ilgisini çekiyor.



"Kabe'den kopan o taş parçası getirilip bu şekilde sergileniyor"

Selimiye'den sonra en güzel caminin Eski Cami olduğunu belirten Müezzin Hasan Cerrah, Fetret döneminde Süleyman Çelebi tarafından temeli atılan bu camide o dönem hac ya da umre ibadetini yaparken Kabe'den kopan o taş parçasının getirilip bu şekilde sergilendiğini söyledi.

Bu taşın Kâbe'yi anımsattığını aktaran Cerrah, "Buraya gelen ziyaretçilerimize en çok tavsiye ettiğimiz dua, 'Ya Rabbim bu Kâbe'nin taşını bize gösterdiğin gibi kaynağında da kendisini görmeyi bizlere nasip eyle' oluyor. Kâbe ile bağlantımızı sıcak tutma açısından bu taş bize bir kaynak göstermektedir" dedi.

Kovid19 salgınıyla mücadele döneminde ziyaretçi sayısının azaldığını hatırlatan Cerrah, yavaş yavaş hareketliliğin başladığını ve özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başladığını belirtti.

Vatandaşlardan İsmail Çam, "Kâbe taşını ziyaret ettim. Camileri gezmeye devam edeceğim. Pandemi dolayısıyla camilere pek gelemedik. Şimdi Ramazan ayı ile birlikte camileri gelip ziyaret etmek güzel oluyor" diye konuştu.



"Rüknü Yemani taşını görmek de ayrı bir hava katıyor"

İstanbul'dan Edirne'ye her geldiğinde Eski Cami'yi ziyaret ettiğini söyleyen Günar Hasan, 'Rüknü Yemani' taşını görmek de ayrı bir hava katıyor. Caminin üst kısımlarına baktığım zaman her bir tasarımı ilahi bir hava katıyor. Tarihimizden izlerle dolu bu cami manevi açıdan da insanı çok tatmin ediyor. Mutlaka görülmesi gereken bir cami olduğunu düşünüyorum" dedi.

Edirne'deki camileri gezmeye geldiğini söyleyen Ömer İnan, Eski Cami'yi de çok beğendiğini aktardı.

Geçtiğimiz yıl Kovid19 salgını dolayısıyla yaşadıkları şehirden dışarıya çıkamayan yerli ve yabancı turistler, bu yıl tedbirlerin gevşetilmesiyle Edirne'deki tarihi camileri yeniden ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor.

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