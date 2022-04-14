Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Meriç ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen A.E., İ.S., B.K. ve A.E.'nin, FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan dün Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-04-14 12:19:47



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